"Mtm" يظهرا بشكل غريب في حفل توزيع "السينما العربية" ويخطفا الأنظار(صور)

ظهر فريق "Mtm" بشكل غريب يخطف الأنظار حيث أرتدي أحد أعضاء الفريق خوذة أخفت ملامح وجهه مرسوم عليها اسم الفريق "Mtm".

وتنقل قناة "DMc" عدد كبير من اللقاءات حصرية مع نجوم الحفل والفائزين بالجوائز المختلفة، حيث من المقرر أن يقدم المهرجان 25 جائزة فى مختلف فنون صناعة السينما، وستقدم الجوائز لأول مرة على طريقة تقديم جوائز الأوسكار حيث يتم الإعلان عن المرشحين قبل الحفل بينما يتم الإعلان عن الفائزين في الحفل.