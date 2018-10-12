ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"Mtm" يظهرا بشكل غريب في حفل توزيع "السينما العربية" ويخطفا الأنظار(صور)

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:35 م
Mtm يظهرا بشكل غريب في حفل توزيع السينما العربية ويخطفا الأنظار(صور)
طباعة
يارا أحمد
 

ظهر فريق "Mtm" بشكل غريب يخطف الأنظار حيث أرتدي أحد أعضاء الفريق خوذة أخفت ملامح وجهه مرسوم عليها اسم الفريق "Mtm".

 

وتنقل قناة "DMc" عدد كبير من اللقاءات حصرية مع نجوم الحفل والفائزين بالجوائز المختلفة، حيث من المقرر أن يقدم المهرجان 25 جائزة فى مختلف فنون صناعة السينما، وستقدم الجوائز لأول مرة على طريقة تقديم جوائز الأوسكار حيث يتم الإعلان عن المرشحين قبل الحفل بينما يتم الإعلان عن الفائزين في الحفل.

"Mtm" يظهرا بشكل غريب في حفل توزيع "السينما العربية" ويخطفا الأنظار(صور)
"Mtm" يظهرا بشكل غريب في حفل توزيع "السينما العربية" ويخطفا الأنظار(صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
4
x
17:00
3
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
0
x
20:45
0
إنجلترا
بلجيكا
0
x
20:45
0
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
0
x
19:45
1
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
1
x
16:30
0
مالاوي
مصر
4
x
19:00
1
سوازيلاند
ساحل العاج
4
x
19:00
0
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
1
x
21:45
0
بنين
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/12/2018 10:11:36 PM