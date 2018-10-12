مدرب الفراعنة: سأتواصل مع الجهاز الطبي من أجل معرفة حجم إصابات اللاعبين

أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه سيعقد جلسة مع محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، من أجل الإطمئنان على الإصابات التي ضربت الفريق خلال مواجهة إيسواتيني، بالتصفيات الإفريقية.





وأضاف أجيري خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، "سأتواصل مع الجهاز الطبي، من أجل معرفة حجم إصابات اللاعبين خلال المباراة وتحديد موقفهم من المباريات المقبلة".





وتابع، " عمرو طارق تعرض لإصابة خفيفة وفضلت إراحته للقاء المقبل، وإصابة صلاح لم تحدد بعد ولكن سيتم التعامل معها بشكل فوري، ولا يوجد سبب لتغير مروان محسن، سوى أنها رؤية فنية".





واختتم، " نتعامل مع كل مباراة بشكل قوي لتحقيق الأداء الممتع والفوز، دون النظر لحجم المنافس".





وكان المنتخب الوطني حقق فوزًا على منتخب إيسواتيني، برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.



