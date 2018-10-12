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أجيري يتحدث عن إصابة محمد صلاح أمام سوازيلاند

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:33 م
أجيري يتحدث عن إصابة محمد صلاح أمام سوازيلاند
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محمد الصو
 
أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، على أنه لم يتم تشخيص إصابة محمد صلاح، حتى الآن والتي تعرض لها خلال مواجهة منتخب إيسواتيني، بالتصفيات الإفريقية.

وتابع أجيري خلال المؤؤتمر الصحفي عقب اللقاء، "فضلنا إراحة صلاح، واستكمال اللقاء بعشرة لاعبين، عقب الإطمئنان على النتيجة، لعدم تفاقم الإصابة".

واختتم أجيري، " اللاعب سيخضع لفحص طبي وتحديد موقفه، ونتمنى أن يكون جاهزًا لمباراة الإياب والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب الوطني حقق فوزًا على منتخب إيسواتيني، برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

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