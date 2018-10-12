شاهد السعودية الآن.. مشاهدة مباراة البرازيل والسعودية عبر قناة Ksa Sport HD (بث مباشر)

- موعد مباراة السعودية والبرازيل:

تقام مباراة السعودية مع البرازيل على ملعب جامعة الملك سعود، وذلك يوم غدٍ الجمعة والموافق 12 أكتوبر في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت الإمارات.





- القناة الناقلة:

سيتم إذاعة مباراة السعودية مع البرازيل في البطولة الدولية الرباعية الودية من خلال البث المباشر والحي عبر قناة "ksa sport HD 1" السعودية الرياضية الأولى.





- مشاهدة البث المباشر:

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية مع البرازيل في البطولة الرباعية عبر موقع الفجر الرياضي.





يخوض منتخب السعودية الأول بقيادة بيتزي، مباراة قوية أمام البرازيل، وذلك يوم غدٍ الجمعة والموافق 12 أكتوبر، والمقرر إقامتها في إطار ودي حيث يستعد الأخضر لخوض بطولة كأس أمم أسيا 2019.

وتشارك 4 منتخبات في منافسات الدورة الرباعية الدولية الودية وهي؛ السعودية والعراق، الأرجنتين والبرازيل وتأتي تلك الدورة في إطار ودي استعدادًا للبطولات الرسمية المقبلة.





أكد خوان أنطونيو بيتزى، المدير الفنى للمنتخب السعودى، أن مواجهة البرازيل غدا الجمعة، فى

الدورة الرباعية التى ينظمها الأخضر، هى خير إعداد لنهائيات كأس أمم آسيا، التى تنظمها الإمارات فى يناير المقبل.





تحدث بيتزى فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، قائلا "الدورة أفضل إعداد لكأس آسيا، وأعد الجماهير ببذل أقصى ما نملك، وأهدافنا فى البطولة واضحة".





وتابع بيتزى قائلا "جاهزون لمواجهة البرازيل، وهى فرصة لإستفادة لاعبينا من اللعب أمام منتخب كبير، يملك العديد من نجوم العالم، البرازيل قوية للغاية، ولكنها ليست المرة الأولى التى نواجه فيها منتخبات عالمية".





وواصل المدرب، قائلا "مشاركة قطبى كرة القدم، البرازيل والأرجنتين فى البطولة، ستمنحنا عائدا فنيا كبيرا، وستخدمنا فى البطولة آسيا المقبلة".





ويستعد المنتخب البرازيلى لخوض مواجهتين خلال الدورة الرباعية الودية أمام منتخبى السعودية بعد غدا الجمعة، ثم لقاء الكلاسيكو أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل.





وتأتى تلك الدورة ضمن استعدادات منتخب السيلساو لخوض بطولة كوبا أمريكا والمقرر لها الصيف المقبل والتى تستضيفها البرازيل.





وتدريب السليساو بكامل نجومه على أرضية ملعب جامعة الملك سعود، وعلى رأسهم نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، وروبرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزى وفيليب كوتينيو نجم برشلونة، وكاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، وجابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتى.





وتلتقى البرازيل مع السعودية فى الثامنة إلا ربع من مساء غدا الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية التى تضم بجانبهما منتخبى الأرجنتين والعراق.





البطولة : مباراة ودية .

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 .

الملعب : استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية .

المعلق : لم يحدد بعد .





موعد المباراة :

8:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:45 مساءاً بتوقيت مصر .

8:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:45 مساءاً بتوقيت العراق .

7:45 مساءاً بتوقيت السودان .

8:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:45 مساءاً بتوقيت تونس .

6:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:45 مساءاً بتوقيت قطر.

5:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





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