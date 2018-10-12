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الذهب يهبط عند التسوية مع حفاظة على المكاسب الاسبوعية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:34 م
الذهب يهبط عند التسوية مع حفاظة على المكاسب الاسبوعية
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وكالات
 
هبطت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع صعود الدولار الأمريكي، لكن المعدن الأصفر حقق مكاسب أسبوعية تجاوزت 16 دولاراً.

وتراجع المعدن الأصفر من أعلى مستوى في شهرين ونصف، بعد أن استطاعت الأسهم العالمية استعادت بعض توازنها من عمليات البيع القوية التي شهدتها خلال الجلستين الماضيتين.

وكان المعدن الأصفر قد شهد ارتفاعاً قوياً في جلسة أمس تجاوزت 34 دولاراً، دفعته لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت أسعار الواردات بالولايات المتحدة لأول مرة في 4 أشهر، بينما تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين في الشهر الجاري.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 1222 دولاراُ للأوقية.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4% مسجلاً 1219.19 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% إلى 95.275.
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