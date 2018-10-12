لا عودة للإخوان.. أقوى 10 تصريحات من حوار السيسي لجريدة الشاهد الكويتية

في حوار مع جريدة الشاهد الكويتية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض من النقاط، التي يأتى أبرزها حديثه عن إمكانية عودة جماعة الإخوان، والتأكيد على عمق العلاقات بين مصر والكويت.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز تصريحات الرئيس السيسي في حواره مع جريدة الشاهد الكويتية.





التأكيد على عمق العلاقات المصرية الكويتية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على عمق العلاقات المصرية الكويتية وتطورها على كافة المستويات، مشيداً في الوقت نفسه بدور الكويت في وقوفها ومساندتها لمصر في الأوقات العصيبة.





التعاون لحماية الأمن القومي

ودعا السيسي إلى ضرورة تكاتف الجهود والتعاون بين الدول العربية لحماية الأمن القومي من الأخطار التي تواجهها الأمة العربية، مؤكدا أنه بالتعاون والتكاتف تستطيع الدول العربية خلق حالة من الردع تمنع كل طامع من التعدي على الدول العربية، مؤكداً أن ما يسمى بالربيع العربي جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة، مشيراً إلى أن تلك الفوضى الخلاقة خلفت الدمار والخراب في العديد من الدول العربية.





مصر خرجت بسلام من الفوضى

وقال السيسي إن مصر خرجت بسلام من تلك الفوضى بسبب رسوخ مؤسسات الدولة في وجدان الشعب المصري الذي آثر المحافظة عليها وعلى تاريخها المشرف.





الإخوان قادوا الفوضى في الدول العربية

وأشار إلى أن تلك الفوضى الخلاقة والتي قادها "الإخوان" دمرت العديد من الدول العربية كاليمن وليبيا.





سوريا بدأت تتعافى

وأوضح السيسي أن سوريا بدأت تتعافى من الأزمة التي مرت بها وهي تحتاج الى بذل الجهود لإعادة الإعمار من جديد.





السيسي: أين سيذهب 36 ألف إرهابي في سوريا بعد الحرب

وأبدى السيسي تخوفه بسبب وجود 36 ألف إرهابي في سورية أتوا من جميع دول العالم، متسائلا في الوقت نفسه بالقول: أين سيذهبون بعد انتهاء الحرب في سورية والذين ربما يتم استغلالهم من جهات استخباراتية تريد الدمار في المنطقة؟!





لا عودة للإخوان

وفي سؤال للرئيس المصري حول دور محتمل مستقبلاً للإخوان في مصر رد بحزم قائلا: طالما انا موجود في السلطة لن يكون هناك اي دور للإخوان، مؤكداً أن الشعب المصري لن يقبل بعودة الاخوان للسلطة، لأن فكر الإخوان غير قابل للحياة ويتصادم معها.





تجديد الخطاب الديني

كما جدد السيسي مطالباته بتجديد الخطاب الديني، مؤكداً أن الدين لا يتعارض مع الحياة، لأن من خلق الدين والحياة هو رب العالمين ولكن المشكلة تقع بالفهم الخاطئ للنصوص وإسقاطها في غير موضعها, مشددا على أن التآمر ليس في قاموس مصر ولا في قاموسه حتى مع الإساءات التي تأتي من احدى الدول العربية والمضايقات من بعض الدول الإقليمية، موضحا أن تلك الإساءات نجابهها بالعمل والنهضة دون الالتفات إليها.





خطة الإصلاح الاقتصادي لم تفرض على مصر

وأشار إلى أن خطة البنك الدولي للإصلاح الاقتصادي لم تفرض على مصر، بل جاءت اولاً من قبل الحكومة المصرية ومن ثم أرسلت إلى البنك لاعتمادها،مؤكدا أن الإصلاح في بلاده سيستمر رغم عدم تقبل البعض له، مؤكداً أن الدولة ستستمر بالإصلاح لكي يعيش الشعب.





السيسي لوسائل الإعلام: ابتعدوا عن نشر الكراهية

وطالب السيسي وسائل الإعلام بالتركيز على الجوانب الإيجابية والابتعاد عن نشر الكراهية والسلبية في المجتمعات العربية والتي قد تكون معول هدم وسبباً للخراب والفتنة.



