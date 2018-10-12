يلا شوت | مشاهدة مباراة انجلترا وكرواتيا بث مباشر اليوم | كورة لايف في مواجهة قوية يلتقي منتخبا كرواتيا وإنجلترا وجها لوجه في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.





معلومات عن المباراة:

يسعى المنتخب الإنجليزي للثأر من هزيمته أمام الكروت في نصف نهائي مونديال روسيا 2018 بهدفين مقابل هدف.

ويتنافس المنتخبان في المجموعة الرابعة من التنصيف الأول التي تضم أيضاً منتخب إسبانيا، وستقام المباراة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية للفريقين والثالثة فعلياً من دور المجموعات. وستنقل لكم مباشرة وحصرياً في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل منتخبا كرواتيا (وصيف بطل العالم) وإنجلترا (الرابع) ثاني مبارياتهما في دوري الأمم الأوروبية وكلاهما يبحث عن محو الخسارة في الجولة الأولى، بعد خسارة منتخب الأسود الثلاثة على أرضه 1-2 أمام منتخب إسبانيا، الذي سحق ضيفه الكرواتي أيضاً بسداسية نظيفة.

وستلعب المباراة بدون جمهور بسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي على كرواتيا عقب وضع شعارات نازية في الملعب في المباراة أمام إيطاليا خلال تصفيات يورو 2016.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

ستنطلق مباراة إنجلترا وكراوتيا في التاسعة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة الا ربع بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت2.