عاجل- السعودية| "الصحة": ضبط وافدين يبيعان أدوية طبية بطريقة مخالفة في القصيم

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ضبط وافِدَيْن يبيعان أدوية طبية ومستحضرات صيدلانية بطريقة مخالفة في القصيم، ويسوقان لها من خلال برامج التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الوافدين كانا يسوقان لمنتجاتهما بطريقة مخالفة، مشيرة إلى أنه جرى إحالتهما إلى النيابة العامة.

وحثت الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على 937.

المصدر:- صحيفة عاجل