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توافد الفنانين لحفل مهرجان "السينما العربية" لدورته الثالثة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:22 م
توافد الفنانين لحفل مهرجان السينما العربية لدورته الثالثة
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يارا أحمد
 

وصلت الفنانة ايمي طلعت زكريا، والفنانة ساندي علي، وايمان السيد، وعدد آخر من الفنانات حفل توزيع مهرجان "السينما العربية" لدورته الثالثة.

 

وتنقل قناة "Dmc"عدد كبير من اللقاءات حصرية مع نجوم الحفل والفائزين بالجوائز المختلفة، حيث من المقرر أن يقدم المهرجان 25 جائزة فى مختلف فنون صناعة السينما، وستقدم الجوائز لأول مرة على طريقة تقديم جوائز الأوسكار حيث يتم الإعلان عن المرشحين قبل الحفل بينما يتم الإعلان عن الفائزين في الحفل نفس

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