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الخشت: ثقافة "الأرزاق بيد الله" أحد أسباب تراجع الاقتصاد (فيديو)

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:27 م
الخشت: ثقافة الأرزاق بيد الله أحد أسباب تراجع الاقتصاد (فيديو)
الدكتور محمد عثمان الخشت
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أمنية فوزي
 

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه يجب إعادة بناء العقل المصري وإعادة برمجته حتى يفكر بطريقة جديدة، معقبًا: "العقل المصري يحتاج إلى سوفت وير".

وأوضح "الخشت"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن تطوير العقل المصري أحد مراحل تطوير العقل الديني، وأن تغيير العقل المصري يرتبط بتغيير العقل الديني.

ولفت إلى أن تطوير العقل الديني ضروري لعملية الإصلاح الاقتصادي، وأن أحد أسباب تراجع الاقتصاد المصري العام هو انتشار ثقافة الاستهلاك التي تنبع من معتقد "الأرزاق بيد الله" والتي يترجمها العقل المصري أن الرزق قد يأتي بدون أي جهد، موضحًا أن الأرزاق بيد الله تعني قوانين الله في الطبيعة والتي تحتاج إلى عمل.
المزيد عن: صدى البلد جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت اخبار مصر
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