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عاجل - نجم الزمالك يرفض البقاء بسبب جروس

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:16 م
عاجل - نجم الزمالك يرفض البقاء بسبب جروس
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الفجر الرياضي
 

 

أخبر أحمد مدبولي، صانع ألعاب نادي الزمالك، بعض المقربين منه برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير.

 

ويشعر مدبولي بالغضب الشديد بسبب تجاهل جروس له، واستبعاده من تشكيلة الزمالك أمام منية سمنود في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

 

وكانت تقارير صحفية قد أكدت امتلاك "مدبولي" عدة عروض محلية فى الوقت الحالي، والتى يدرسها للرحيل عن الزمالك على سبيل الإعارة بعد خروجه من حسابات جروس.

 


المزيد عن: نجم الزمالك جروس الزمالك أحمد مدبولي
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