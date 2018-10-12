سبق- السعودية| "فيروس" ينتشر بروضة في المدينة.. و"الصحة": عدوى غير خطيرة

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أكدت مصادر لـ"سبق" انتشار فيروس داخل روضة أطفال بالمدينة المنورة في الحرة الشرقية، فيما وجهت "الصحة" في المدينة المنورة لجنة للكشف عن جميع الأطفال في الروضة.

وأكدت صحة المدينة المنورة، أنه تم الإبلاغ عن وجود خمس حالات ارتفاع درجة حرارة وطفح جلدي بإحدى رياض الأطفال بالمدينة المنورة، فيما شخصت بأنها عدوى فيروسية غير خطيرة تحتاج إلى راحة لمدة أسبوع وخافضات الحرارة.

وبينت "الصحة" أنه تمت زيارة روضة الأطفال والكشف على جميع الأطفال المتواجدين وعددهم ١٩٠ طفلاً، ووجدت حالتان لارتفاع درجة الحرارة بدون طفح جلدي وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بالتنسيق مع إدارة الروضة وإعطاءهم التوجيهات اللازمة بمثل هذه الحالات.

المصدر:- صحيفة سبق