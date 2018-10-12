كورة ستار | kora star | yalla shoot | مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر اليوم الجمعة 12-10-2018





الآن بدون تقطيع انطلاق الشوط الثاني من مواجهة مصر أمام سوازيلاند بث مباشر اليوم الجمعة 12-10-2018 في التصفيات الإفريقية.





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افتتح عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني، سجله التهديفي مع منتخب مصر، على ملعب السلام، اليوم الجمعة، في لقاء إي سواتيني (سوازيلاند سابقًا)، بإطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.



