العاهل المغربي: المصلحة الوطنية واحدة.. ونعمل على تحسين أحوال المواطنن

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن المصلحة الوطنية واحدة "ونحن حريصون على تجديد العمل السياسي"، مؤكدا العمل على إدخال عدد من الإصلاحات لتحسين أحوال المغاربة.

وأضاف أن الحكومة تضع تشغيل الشباب على رأس أولوياتها، فضلا عن وضع آليات جديدة للقطاع الخاص من أجل تحسين خدمات المواطنين المغارية.

وأوضح أن قطاع الزراعة يشغل حيزا واسعا من فرص العمل، متابعا: لابد من توفير مواكبة تقنية ومالية للقطاع الزراعي.