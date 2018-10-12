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سماح أنور تنعي الراحلة "غنوة" شقيقة المطربة أنغام

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:19 م
سماح أنور تنعي الراحلة غنوة شقيقة المطربة أنغام
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مريم الشريف
 
نعت الفنانة سماح أنور، المطربة الشابة غنوة، شقيقة المطربة أنغام، مطالبة الجمهور بالدعاء لها وقراءة سورة الفاتحة.

وكتبت "أنور" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك: "إنا لله وانا إليه راجعون، مش عارفة أقول حاجة بجد غير إن ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته نسألكم الفاتحة والدعاء".

وكانت الفنانة غنوة تعرضت لحادث سير أمس الخميس، على أثرة نقلت إلى المستشفى ثم توفت.
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