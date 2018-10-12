أحمد المحمدي يعود للتهديف مع منتخب مصر بعد غياب 6 سنوات

سجل أحمد المحمدي نجم استون فيلا الانجليزي الهدف الاول لمنتخب مصر في شباك سوازيلاند خلال المباراة المقامة حاليًا بينهما على ملعب "السلام" في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019.





وجاء هدف أحمد المحمدي في الدقيقة السادسة من زمن المباراة.





ويعتبر هذا الهدف الرسمي الأول لـ"المحمدي" مع منتخب مصر منذ 8 سنوات تقريبًا، وتحديدًا منذ هدفه في شباك بنين في دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا 2010 في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 2-0.





أما آخر أهداف المحمدي بشكل عام مع منتخب مصر كان في شباك الكاميرون في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم 20 مايو 2012 وانتهت بفوز الفراعنة 2-1 أي منذ (6 سنوات تقريبًا).



