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عاجل .. (مصر 4 – 0 سوازيلاند) مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند اليوم 12-10-2018 | كورة لايف HD | اونلاين | يلا شوت

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:17 م
عاجل .. (مصر 4 – 0 سوازيلاند) مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند اليوم 12-10-2018 | كورة لايف HD | اونلاين | يلا شوت
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محمد الشيخ
 

عاجل .. (مصر 4 – 0 سوازيلاند) مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند اليوم 12-10-2018 | كورة لايف HD | اونلاين | يلا شوت


يلتقي اليوم منتخب مصر الوطني مع منتخب سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون في شهر يونيو المقبل ، حيث يلعب الفريقان تلك المباراة في إطار مواجهات الجولة الثالثة بالمجموعة العاشرة.

                  

موعد المباراة :

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

                              

 

مشاهدة مباراة مصرو سوازيلاند بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم على قناة Bein SPORTS HD – بي ان سبورت بث مباشر 12-10-2018، يوتيوب موبايل وجوال مصرضد  سوازيلاند مباشر علي بي ان سبورت مشاهدة مباراة مصرو سوازيلاند بث مباشر اليوم الخميس الموافق 12-10-2018 بدون تقطيع وبجميع الجودات ولجميع سرعات الانترنت.


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19:45
1
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
1
x
16:30
0
مالاوي
مصر
4
x
19:00
1
سوازيلاند
ساحل العاج
3
x
19:00
0
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