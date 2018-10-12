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لهذا السبب اعتذرت وفاء عامر لـ ريم البارودي (صورة)

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:14 م
لهذا السبب اعتذرت وفاء عامر لـ ريم البارودي (صورة)
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الفجر الفني
 

وجهت الفنانة المصرية وفاء عامر رسالة خاصة لصديقتها الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

 

وفاء اعتذرت لريم عن تأخرها في تهنئتها بعيد ميلادها، ووصفتها بأنها الصديقة الأقرب لها وأنها من أجدع الشخصيات التي تعرفت عليها، وتمنت لها عاما جديد كله سعادة تحق فيه كل ما تتمناه.

 

الفنانة المصرية قالت إنها كانت مشغولة في الفترة الماضية بمهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي حضرته برفقة زوجها، ولذلك فاتها الاحتفال بعيد ميلاد ريم البارودي، ولكنها تنوي إقامة حفل خاص بها قريبا.

لهذا السبب اعتذرت وفاء عامر لـ ريم البارودي (صورة)
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