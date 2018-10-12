محمد صلاح يسجل| شاهد مباراة مصر وسوازيلاند live (بدون تقطيع) بث مباشر
محمد صلاح يسجل| شاهد مباراة مصر
وسوازيلاند live (بدون تقطيع) بث
مباشر
يلتقي اليوم منتخب مصر الوطني مع منتخب
سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون
في شهر يونيو المقبل ، حيث يلعب الفريقان تلك المباراة في إطار مواجهات الجولة الثالثة
بالمجموعة العاشرة. موعد المباراة : 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:00 مساءاً بتوقيت مصر . 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 8:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 8:00 مساءاً بتوقيت العراق . 7:00 مساءاً بتوقيت السودان . 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 6:00 مساءاً بتوقيت تونس . 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 8:00 مساءاً بتوقيت قطر. 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT
. مشاهدة مباراة مصرو سوازيلاند بث مباشر
ضمن أهم مباريات اليوم على قناة Bein SPORTS HD – بي ان سبورت بث
مباشر 12-10-2018، يوتيوب موبايل وجوال مصرضد
سوازيلاند مباشر علي بي ان سبورت مشاهدة مباراة مصرو سوازيلاند بث مباشر اليوم
الخميس الموافق 12-10-2018 بدون تقطيع وبجميع الجودات ولجميع سرعات الانترنت.
يلتقي اليوم منتخب مصر الوطني مع منتخب
سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون
في شهر يونيو المقبل ، حيث يلعب الفريقان تلك المباراة في إطار مواجهات الجولة الثالثة
بالمجموعة العاشرة.
موعد المباراة :
8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:00 مساءاً بتوقيت العراق .
7:00 مساءاً بتوقيت السودان .
8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:00 مساءاً بتوقيت تونس .
6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:00 مساءاً بتوقيت قطر.
5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT
.
مشاهدة مباراة مصرو سوازيلاند بث مباشر
ضمن أهم مباريات اليوم على قناة Bein SPORTS HD – بي ان سبورت بث
مباشر 12-10-2018، يوتيوب موبايل وجوال مصرضد
سوازيلاند مباشر علي بي ان سبورت مشاهدة مباراة مصرو سوازيلاند بث مباشر اليوم
الخميس الموافق 12-10-2018 بدون تقطيع وبجميع الجودات ولجميع سرعات الانترنت.