مشاهدة مجانا .. بث مباشر الان مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين HD | مباراة مصر لايف
مشاهدة مجانا .. بث مباشر الان مشاهدة مباراة
مصر وسوازيلاند | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين HD | مباراة مصر لايف
يلتقي اليوم منتخب مصر الوطني مع منتخب
سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون
في شهر يونيو المقبل ، حيث يلعب الفريقان تلك المباراة في إطار مواجهات الجولة الثالثة
بالمجموعة العاشرة. موعد المباراة : 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:00 مساءاً بتوقيت مصر . 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 8:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 8:00 مساءاً بتوقيت العراق . 7:00 مساءاً بتوقيت السودان . 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 6:00 مساءاً بتوقيت تونس . 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 8:00 مساءاً بتوقيت قطر. 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT
. مشاهدة مباراة مصرو سوازيلاند بث مباشر
ضمن أهم مباريات اليوم على قناة Bein SPORTS HD – بي ان سبورت بث
مباشر 12-10-2018، يوتيوب موبايل وجوال مصرضد
سوازيلاند مباشر علي بي ان سبورت مشاهدة مباراة مصرو سوازيلاند بث مباشر اليوم
الخميس الموافق 12-10-2018 بدون تقطيع وبجميع الجودات ولجميع سرعات الانترنت.
يلتقي اليوم منتخب مصر الوطني مع منتخب
سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون
في شهر يونيو المقبل ، حيث يلعب الفريقان تلك المباراة في إطار مواجهات الجولة الثالثة
بالمجموعة العاشرة.
موعد المباراة :
8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:00 مساءاً بتوقيت العراق .
7:00 مساءاً بتوقيت السودان .
8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:00 مساءاً بتوقيت تونس .
6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:00 مساءاً بتوقيت قطر.
5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT
.
مشاهدة مباراة مصرو سوازيلاند بث مباشر
ضمن أهم مباريات اليوم على قناة Bein SPORTS HD – بي ان سبورت بث
مباشر 12-10-2018، يوتيوب موبايل وجوال مصرضد
سوازيلاند مباشر علي بي ان سبورت مشاهدة مباراة مصرو سوازيلاند بث مباشر اليوم
الخميس الموافق 12-10-2018 بدون تقطيع وبجميع الجودات ولجميع سرعات الانترنت.