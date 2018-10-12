الشوط الثاني بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند 12-10-2018 | كورة لايف HD | اونلاين | يلا شوت





تابعوا الآن بث مباشر معنا مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند وإيسواتيني ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 فور تسجيلها.

د45- هدف منتخب مصر الرابع يدونه محمد صلاح من كرة ركنية لعبها نجم ليفربول مقوّسة مباشرة وخادعة نحو مرمى إيسواتيني مسجلاً هدفه الدولي رقم 38.

د29 - محمد تريزيغيه يسجل الهدف الثالث لمصر بعد تلقيه امامية أرضية من النني تلقاها لاعب قاسم باشا التركي داخل المنطقة واطلق تسديدة أرضية يسارية لا تصد ولا ترد.

د10 - أحمد المحمدي يتلقى كرة رائعة على الميمنة من مروان محسن فيتقدم ويعكسها خلفية لعمرو وردة الذي سددها لا تصد ولا ترد مانحاً مصر التقدم 2-0.

د7 - مصر تتقدم عبر أحمد المحمدي إثر ركلة ركنية لعبها عمرو وردة وحولها مروان محسن برأسه ليقابلها ظهير منتخب مصر الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.

البث المباشر لمباراة مصر وإي سواتيني (سوازيلاند سابقاً) اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الإفريقية العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 حصرياً على beIN SPORTS.

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مباراة مصر وإي سواتيني (سوازيلاند سابقاً) في تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018 انطلاقاً من الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.