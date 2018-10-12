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الشوط الأول.. مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند اليوم الجمعة 12-10-2018 لايف HD

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:59 م
الشوط الأول.. مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند اليوم الجمعة 12-10-2018 لايف HD
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الشوط الأول.. مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند اليوم الجمعة 12-10-2018 لايف HD



تنطلق مباراة مصر وسوازيلاند في السابعة مساء اليوم الجمعة 12-10-2018 وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1


الشوط الأول.. مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند اليوم الجمعة 12-10-2018 لايف HD
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