ضبط مستريح عسل النحل بعد نصبه على المواطنين بالمنصورة



بدأت الواقعة بتلقى مباحث الأموال العامة بلاغات متعددة من المواطنين بلغت 9 محاضر ضد عماد ف 56 محاسب بمديرية التربية والتعليم، نجله مينا 22 سنة طالب بكلية التربية النوعية ومقيمين بمدينة المنصورة لحصلهم على مبالغ مالية بقصد تشغيلها فى الإتجار فى عسل النحل مقابل هامش ربح ولكنهم توقفوا عن دفع الأرباح ورفضوا رد أصول المبالغ للمبلغين.



وأكد الضحايا في بلاغاتهم أن المتهمين "عماد ومينا" حصلا على مبالغ كبيرة من عدد كبير من المواطنين عن طريق النصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم بزعم تشغيلها في تجارة عسل النحل نظير أرباح شهرية كبيرة، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح ورفضوا رد المبالغ إليهم.



وبتقنين الإجراءات والتحريات والتى اكدت صحة المعلومات وبإعداد الأكمنة اللآزمة الثابته والمتحركة بواسطة ضباط مباحث الأموال العامة والتى أسفرت عن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما عما أسفرت عنه عملية الضبط إعترفوا بالواقعة بالإشتراك مع زوجة الأول "هالة".



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12731 لسنة 2018 جنح قسم شرطة ثان المنصورة وجارى العرض على النيابة العامة.





ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية القبض على شخصين أوهما المواطنين بتوظيف أموالهم مقابل فوائد وأرباح مالية، وتحصلوا على مايزيد عن 5 ملايين جنيه.