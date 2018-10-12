



أول ظهور لزوجة أجيري في لقاء مصر وسوازيلاند:

حضرت زوجة المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، مباراة اليوم أمام سوازيلاند باستاد السلام لدعم الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 .





تفاصيل مباراة مصر وسوازيلاند في تصفيات افريقيا:

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موعد لقاء مصر اليوم ضد سوازيلاند والقنوات الناقلة: 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:00 مساءاً بتوقيت مصر . 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 8:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 8:00 مساءاً بتوقيت العراق . أون سبورت - بيراميدز | مشاهدة مباراة مصر الآن بدون تقطيع | ON SPORT - Pyramids | رابط يلا شوت مشاهدة مباراة مصر





شهدت مباراة مصر وسوازيلاند اليوم الجمعة، الظهور الأول لزوجة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري وذلك ضمن الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا.