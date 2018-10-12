ليبرمان يوقف دخول الوقود إلى غزة

أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، مساء اليوم، الجمعة، بوقف دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الجمعة، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، أوقف دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة، ردا على اندلاع أو خروج مظاهرات "مسيرة العودة"، بعد عصر اليوم، الجمعة.





وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن بلادها لن تتسامح مع من يهدد أمنها القومي، ويعرض حياة جنود الجيش الإسرائيلي للخطر، في ظل ترحيب حركة حماس بالعمليات "الإرهابية"، وتشجيعها على مواجهة المدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية.





وكان قد قتل 6 من الفلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم، منهم بإصابات خطيرة، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين.





وقد شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مسيرة العودة، بعد عصر اليوم، بطول الشريط الحدودي لقطاع غزة، استجابة لنداء الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، التي أكدت على استمرارية المسيرة بأدواتها السلمية، حتى تحقيق أهدافها.