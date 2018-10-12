مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD

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تشكيل منتخب مصر أمام سوازيلاند :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف، وباهر المحمدي، وعمرو طارق، وأحمد المحمدي.

الوسط: محمد النني، وعلي غزال، وعمرو وردة، ومحمود تريزيجيه.

الهجوم: مروان محسن، ومحمد صلاح.

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معلومات عن المباراة:

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة بقوة على حجز إحدى بطاقتي التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، ويحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاطٍ بعد جولتين منتخب تونس صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط.

وأختار أجيري المدير الفني للمنتخب 26 لاعبا لمباراتي سوازيلاند وهم:

حراسة المرمى : محمد الشناوي ومحمود جنش ومحمد أبو جبل

خط الدفاع : محمد هاني وعلي جبر وباهر المحمدي و أيمن أشرف وأحمد المحمدي ومحمد هاني ومحمود حمدي ومحمد حمدي

خط الوسط : طارق حامد ومحمد صادق و محمد محمود و علي غزال ومحمد النني وعمر وردة و سام مرسي ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات وسيستمر غياب رمضان صبحي للإصابة

خط الهجوم : سيتواجد المحترف محمد صلاح بالإضافة إلى مروان محسن وأحمد حسن كوكا الذي استبعد عن مواجهة النيجر لمنه تواجد مرة آخرى وسيغيب أيضًا صلاح محسن للإصابة وأحمد علي المنضم حديثًا للإصابة أيضًا

أما منتخب سوازيلاند فيأتي في المركز الثالث برصيد نقطةً واحدةً بفارق الأهداف عن النيجر التي فازعليها بطل أفريقيا السابق بسداسيةٍ نظيفة.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ المنتخب بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى- أيمن أشرف - باهر المحمدي - علي جبر - أحمد المحمدي- محمد النني - علي غزال - طارق حامد - محمود حسن تريزيجيه - مروان محسن - محمد صلاح.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة مصر وسوازيلاند في السابعة مساء اليوم الجمعة 12-10-2018 وتذاع المباراة عبر قناةbeIN SPORTS HD 1







يقضي نظام تصفيات كأس الأمم الأفريقية أن يتأهل المنتخبين المُحتلين لصدارة مجموعتهما للبطولة مباشرًة، وحتى الآن تُشير جميع المؤشرات إلى أن الأقرب لخطف بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة هما نسور قرطاج والفراعنة.



