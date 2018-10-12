وزير الثقافة تنعي "غنوة" ابنة الموسيقار محمد سليمان

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وجميع فناني دار الأوبرا المصرية، الموسيقار الكبير محمد علي سليمان في وفاة ابنته الفنانة الشابة غنوة شقيقة المطربة أنغام، والتي وافتها المنية منذ قليل أثر حادث سير بمنطقة التجمع الخامس.

وقالت عبد الدايم: "نسأل الله أن يتغمدها برحمته وأن يلهم والدها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم".

يذكر أن الفنانة غنوة محمد سليمان تعرضت لحادث سير أليم أمس وتم نقلها إلى أحد المستشفيات في غرفة العناية المركزة وتوفت ظهر اليوم الجمعة.