ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

وزير الثقافة تنعي "غنوة" ابنة الموسيقار محمد سليمان

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:47 م
وزير الثقافة تنعي غنوة ابنة الموسيقار محمد سليمان
طباعة
الفجر الفني
 

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وجميع فناني دار الأوبرا المصرية، الموسيقار الكبير محمد علي سليمان في وفاة ابنته الفنانة الشابة غنوة شقيقة المطربة أنغام، والتي وافتها المنية منذ قليل أثر حادث سير بمنطقة التجمع الخامس.

 

وقالت عبد الدايم: "نسأل الله أن يتغمدها برحمته وأن يلهم والدها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم".

 

يذكر أن الفنانة غنوة محمد سليمان تعرضت لحادث سير أليم أمس وتم نقلها إلى أحد المستشفيات في غرفة العناية المركزة وتوفت ظهر اليوم الجمعة.

المزيد عن: وفاة الفنانة غنوة لفنانة غنوة محمد سليمان شقيقة أنغام
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
0
x
17:00
0
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
بلجيكا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
19:45
-
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
1
x
16:30
0
مالاوي
نيجيريا
0
x
18:30
0
ليبيا
مصر
2
x
19:00
0
سوازيلاند
ساحل العاج
0
x
19:00
0
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
-
x
21:45
-
بنين
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/12/2018 7:11:38 PM