شاهد من هنا.. مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر كورة ستار



يحتل الفراعنة في المجموعة العاشرة المركز الثاني برصيد 3 نقاطٍ بعد جولتين منتخب تونس صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، والذي جمع نقاطه بعد الانتصار على زملاء صلاح في الجولة الأولى، والفوزعلى منتخب سوازيلاند في الجولة الثانية من التصفيات، أما منتخب سوازيلاند فيأتي في المركز الثالث برصيد نقطةً واحدةً بفارق الأهداف عن النيجر التي فازعليها بطل أفريقيا السابق بسداسيةٍ نظيفة.

تقام مباراة مصر وسوازيلاند اليوم الجمعة فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد السلام وتذيع القناة الثانية الأرضية المباراة على الهواء مباشرة، كما تذاع المباراة على قناة بى ان سبورت 5 المشفرة.





يستضيف منتخب مصر نظيره سوازيلاند يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، وذلك في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام في الكاميرون في الصيف القادم.













يقضي نظام تصفيات كأس الأمم الأفريقية أن يتأهل المنتخبين المُحتلين لصدارة مجموعتهما للبطولة مباشرًة، وحتى الآن تُشير جميع المؤشرات إلى أن الأقرب لخطف بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة هما نسور قرطاج والفراعنة.









بطاقة مباراة مصر وسوازيلاند اليوم

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استقر المكسيكي، خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على التشكيل الذي سيخوض به

التشكيل الذي سيخوض به مباراة الجمعة أمام إي سواتيني (سوازيلاند سابقًا) ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 والمقرر لها أن تُقام في الكاميرون.





أن أجيري، لم يحسم بشكل نهائي موقف الحارس الذي سيشارك في هذه المواجهة، كما أنه قرر الدفع بثنائي جديد في قلب الدفاع.





واستقر أجيري على الدفع عمرو طارق لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي في قلب الدفاع مع باهر المحمدي في ظل غياب أحمد حجازي بداعي الإيقاف.





ويُفضل أجيري الإبقاء على طارق حامد على مقاعد البدلاء في هذه المباراة خاصة وأنه مُهدد بالغياب إذا حصل على بطاقة صفراء في المباراة وكذا الحال مع محمد النني، وهو ما دفع المدرب إلى تفضيل الدفع بلاعب واحد منهما خوفًا من إيقاف الثنائي.





وكانت الأيام الماضية، شهدت مفاضلة بين أيمن أشرف ومحمد حمدي في مركز الظهير الأيسر قبل أن يستقر على الأول للمشاركة أساسيًا في المباراة التي ستقام يوم الجمعة على ستاد السلام.





وجاء تشكيل المنتخب وفقًا لمصادر الفجر الرياضي كالآتي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي (محمود عبدالرحيم جنش)





خط الدفاع: أحمد المحمدي، باهر المحمدي، عمرو طارق، أيمن أشرف.





خط الوسط: علي غزال، محمد النني، عمرو وردة، محمد صلاح ، محمود حسن "تريزيجيه".





خط الهجوم: مروان محسن.





موعد المباراة :

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .









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