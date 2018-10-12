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لافروف: أمريكا تحاول إنشاء شبه دولة شرق الفرات

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:47 م
لافروف: أمريكا تحاول إنشاء شبه دولة شرق الفرات
سيرجي لافروف
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وكالات
 

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الولايات المتحدة بواسطة حلفائها السوريين تحاول استخدام أرضي شرق الفرات لإنشاء كيان شبه دولة.


وقال لافروف ردا على سؤال "آر تي فرانس" و"باري ماتش" و"فيغارو": "أنا لا أتفق معكم في أن إدلب هي آخر منطقة ذات مشاكل في سوريا. هناك، إلى الشرق من الفرات، هناك أراض ضخمة تحدث فيها أشياء غير مقبولة على الإطلاق. حيث تحاول الولايات المتحدة استخدام هذه الأراضي من خلال حلفائها السوريين ، وخاصة الأكراد ، لأجل خلق كيان شبه دولة هناك".


وتابع: "لا أستبعد أن تحاول الولايات المتحدة في هذه المنطقة الحفاظ على الوضع ساخنا هناك، لكي لا يهدأ أحد".


في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن العمل جار على عقد القمة، الروسية الفرنسية التركية الألمانية، حول سوريا.

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