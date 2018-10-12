هل يرحل مودريتش عن ريال مدريد في الميركاتو الشتوي ؟

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن لوكا مودريتش نجم ريال مدريد غير سعيد مع الملكي خلال الفترة الحالية.





وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية اليوم بأنّ النجم الكرواتي يشعر بالحزن بسبب تدهور أوضاع الفريق ونتائجه.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن النجم المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام لا يستبعد الرحيل عن الملكي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.





وربطت العديد من التقارير مودريتش بالانتقال إلى إنتر ميلان الصيف الماضي لكن ريال مدريد اشتكى الإنتر للفيفا بسبب مفاوضاته غير القانونية مع مودريتش والذي ما زال عقده ساريًا مع الملكي.





وجاءت هذه الأنباء بعد يوم واحد فقط من تأكيد إنتر ميلان استحالة ضم الكرواتي خلال الميركاتو الشتوي المقبل على لسان بييرو أوسيليو المدير الرياضي للنادي الإيطالي.



