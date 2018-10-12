مصر وسوازيلاند HD بث مباشر يلا شوت | تابع بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند عبر يوتيوب | كورة اون لاين | كورة لايف

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يستضيف ملعب السلام بالقاهرة تلك المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءً.





وتُنقل المباراة عبر قناة "beIN SPORTS HD 3" الناقل الحصري للبطولة، بتعليق محمد الكواليني، بجانب القناة الثانية الأرضية والنيل للرياضة داخل مصر، بتعليق محمد الراعي.





- تردد قناة بي إن سبورتس HD3 على النايل سات:





التردد: 12264





الاستقطاب: أفقي





معدل الترميز: 27500





معدل تصحيح الخطأ: 2/3





- تردد قناة بي إن سبورتس HD3 على سهيل سات:





التردد: 11547





الاستقطاب: عمودي





معدل الترميز: 27500





معدل تصحيح الخطأ: 2/3



