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مصر وسوازيلاند HD بث مباشر يلا شوت | تابع بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند عبر يوتيوب | كورة اون لاين | كورة لايف

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:20 م
مصر وسوازيلاند HD بث مباشر يلا شوت | تابع بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند عبر يوتيوب | كورة اون لاين | كورة لايف
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مصر وسوازيلاند HD بث مباشر يلا شوت | تابع بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند عبر يوتيوب | كورة اون لاين | كورة لايف


يستضيف ملعب السلام بالقاهرة تلك المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتُنقل المباراة عبر قناة "beIN SPORTS HD 3" الناقل الحصري للبطولة، بتعليق محمد الكواليني، بجانب القناة الثانية الأرضية والنيل للرياضة داخل مصر، بتعليق محمد الراعي.

- تردد قناة بي إن سبورتس HD3 على النايل سات:

التردد: 12264

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

- تردد قناة بي إن سبورتس HD3 على سهيل سات:

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

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