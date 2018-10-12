القنوات الناقلة لمباراة مصر وسوازيلاند اليوم 12-10-2018 في تصفيات كأس أمم أفريقيا





يستعد منتخب مصر الأول لخوض مباراة صعبة ضد سوازيلاند، يوم الجمعة المقبل، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وتنطلق ضربة بداية لقاء مصر مع سوازيلاند على ملعب الإنتاج الحربي، وذلك يوم الجمعة المقبل والموافق 12 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

وانتصر الفراعنة في الجولة الماضية على النيجر بسداسية نظيفة في مباراة شهدت الظهور الأول للفريق تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري.

وفي الجهة الأخرى؛ خسر سوازيلاند من تونس بهدفين دون رد لذلك يسعى المنتخب لعمل مفاجأة وتعويض خسارته أمام نسور قرطاج من خلال الفوز على الفراعنة في عقر دارهم.

ويحتل منتخب تونس المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط، وبعده يأتي منتخبنا الوطني بثلاثة نقاط أما سوازيلاند والنيجر فكل منتخب لديه نقطة واحدة.

وستنقل مباراة مصر ضد سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2019، من خلال البث المباشر عبر فضائية "بي إن سبورت 3" الرياضية بصوت المعلق محمد الكواليني.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر ضد سوازيلاند عبر موقع الفجر الرياضي.