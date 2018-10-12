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ارتفاع بأسعار الواردات الأمريكية بعد تراجعها فى أغسطس

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:19 م
ارتفاع بأسعار الواردات الأمريكية بعد تراجعها فى أغسطس
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وكالات
 
كشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن أسعار الواردات بأكبر اقتصاد حول العالم ارتفعت بنسبة 0.5% خلال سبتمبر بعد هبوط بنحو 0.4% في أغسطس السابق له.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تنمو أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.3% خلال سبتمبر.

وذكر البيان أن أسعار الوقود صعدت بنسبة 3.8% خلال سبتمبر مقابل هبوط بنحو 2.2% في أغسطس.

وبالنسبة لأسعار الواردات باستثناء الوقود، فلم تشهد تغييراً خلال سبتمبر في مقابل هبوط بنحو 2.2% في أغسطس.

أما على أساس سنوي، فنما مؤشر أسعار الواردات بالولايات المتحدة بنسبة 3.5% خلال سبتمبر الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة في 2017.

وذكر البيان أن الصادرات الأمريكية استقرت خلال سبتمبر مقارنة مع 0.2% هبوط المسجلة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 12:42 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.2% لتسجل العملة الأوروبية الموحدة 1.1569 دولار.
المزيد عن: واردات امريكا التجارة الدولية الاقتصاد الدولى الاقتصاد الامريكى اخبار الاقتصاد
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