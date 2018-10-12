ارتفاع بأسعار الواردات الأمريكية بعد تراجعها فى أغسطس

كشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن أسعار الواردات بأكبر اقتصاد حول العالم ارتفعت بنسبة 0.5% خلال سبتمبر بعد هبوط بنحو 0.4% في أغسطس السابق له.





وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تنمو أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.3% خلال سبتمبر.





وذكر البيان أن أسعار الوقود صعدت بنسبة 3.8% خلال سبتمبر مقابل هبوط بنحو 2.2% في أغسطس.





وبالنسبة لأسعار الواردات باستثناء الوقود، فلم تشهد تغييراً خلال سبتمبر في مقابل هبوط بنحو 2.2% في أغسطس.





أما على أساس سنوي، فنما مؤشر أسعار الواردات بالولايات المتحدة بنسبة 3.5% خلال سبتمبر الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة في 2017.





وذكر البيان أن الصادرات الأمريكية استقرت خلال سبتمبر مقارنة مع 0.2% هبوط المسجلة في الشهر السابق له.





وبحلول الساعة 12:42 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.2% لتسجل العملة الأوروبية الموحدة 1.1569 دولار.