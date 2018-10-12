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سويلم يؤكد خوض مباراة مصر وتونس خارج القاهرة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:18 م
سويلم يؤكد خوض مباراة مصر وتونس خارج القاهرة
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محمد الصو
 

أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، على أن لقاء مصر وتونس، بالتصفيات الإفريثية لن يقام بالقاهرة وسيكون على ملعب برج العرب.

وبرر سويلم، ذلك الأمر أن المباراة ستكون بحضور جماهيري كبير، وملعب برج العرب يشع لأكثر من 60 ألف متفرج خلاف ملعب السلام والذي يستضيف 25 ألف، بالإضافة إلى وجود إصلاحات بملعب القاهرة الدولي.

وتمنى سويلم، أن يحسم الفراعنة مسألة الصعود للإمم الإفريقية قبل الجولة الأخيرة أمام تونس، حتى تقام المباراة للمتعة وصالح الجماهير فقط.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره التونسي، يوم 16 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

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