مشاهدة لايف مباراة السعودية مع البرازيل (كول كورة)

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ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية مع البرازيل في البطولة الرباعية عبر موقع الفجر الرياضي.

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أكد خوان أنطونيو بيتزى، المدير الفنى للمنتخب السعودى، أن مواجهة البرازيل غدا الجمعة، فى

الدورة الرباعية التى ينظمها الأخضر، هى خير إعداد لنهائيات كأس أمم آسيا، التى تنظمها الإمارات فى يناير المقبل.

تحدث بيتزى فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، قائلا "الدورة أفضل إعداد لكأس آسيا، وأعد الجماهير ببذل أقصى ما نملك، وأهدافنا فى البطولة واضحة".

وتابع بيتزى قائلا "جاهزون لمواجهة البرازيل، وهى فرصة لإستفادة لاعبينا من اللعب أمام منتخب كبير، يملك العديد من نجوم العالم، البرازيل قوية للغاية، ولكنها ليست المرة الأولى التى نواجه فيها منتخبات عالمية".

وواصل المدرب، قائلا "مشاركة قطبى كرة القدم، البرازيل والأرجنتين فى البطولة، ستمنحنا عائدا فنيا كبيرا، وستخدمنا فى البطولة آسيا المقبلة".

ويستعد المنتخب البرازيلى لخوض مواجهتين خلال الدورة الرباعية الودية أمام منتخبى السعودية بعد غدا الجمعة، ثم لقاء الكلاسيكو أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل.

في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة العربية والعالمية، يلتقي منتخبي السعودية والبرازيل في الثامنة الا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة التاسعة الا الربع بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الدورة الرباعية "سوبر كلاسيكو" والتي تستضيفها الرياض بمشاركة كلا من الأرجنتين والعراق والبرازيل والسعودية.

معلومات عن المباراة:

يدخل منتخب البرازيل مباراته الودية المرتقبة أمام نظيره منتخب السعودية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار من أجل التحضير بشكل مميز استعداداً لمشاركته في مسابقة كوبا أمريكا في صيف العام القادم 2019 على أرضه ووسط جماهيره.

وكان المنتخب البرازيلي قد ودع مونديال روسيا الأخير من دور الـ8 عقب الهزيمة أمام منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة دراماتيكية، ويعول نجوم السامبا كثيرا على نجمهم الأول نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان.

وتأتى تلك الدورة ضمن استعدادات منتخب السيلساو لخوض بطولة كوبا أمريكا والمقرر لها الصيف المقبل والتى تستضيفها البرازيل.

وتدريب السليساو بكامل نجومه على أرضية ملعب جامعة الملك سعود، وعلى رأسهم نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، وروبرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزى وفيليب كوتينيو نجم برشلونة، وكاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، وجابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتى.