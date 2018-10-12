محكمة إسرائيلية تؤيد منع دخول طالبة أمريكية

أيدت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة، منع طالبة أمريكية من دخول إسرائيل بسبب مزاعم عن مشاركتها في أنشطة داعمة لحملة مقاطعة دولية تنظمها جماعات مؤيدة للفلسطينيين.







وقدمت لارا القاسم (22 عاماً) طعناً أمام محكمة تل أبيب الجزئية بعد أن رُفض دخولها لدى وصولها إلى إسرائيل الأسبوع الماضي بتأشيرة طالب.



وظلت لارا محتجزة في مركز اعتقال تابع للمطار.