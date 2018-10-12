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ترامب: القس الأمريكي سيعود إلى بيته قريبا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:12 م
ترامب: القس الأمريكي سيعود إلى بيته قريبا
الرئيس الأمريكي
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وكالات
 
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القس أندرو برونسون سيعود إلى بيته قريبا بعد إطلاق سراحه في تركيا.

وجاء كلام ترامب كأول رد فعل له بعد وقت قليل على أمر القضاء التركي اليوم الجمعة، برفع كافة القيود القضائية المفروضة على القس برونسون وإطلاق سراحه فورا.

وحكم على القس برونسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في يوليو الماضي في تركيا بعد 21 شهرا من الاحتجاز، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لكن المحكمة وجدت أنه قد قضى مدة عقوبته بالفعل.


يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على برونسون في مدينة إزمير التركية بتاريخ 9 ديسمبر 2016 بتهمة التجسس ومساعدة الإرهاب.

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