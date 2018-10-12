مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند الليلة | مباراة منتخب مصر (محمد صلاح) اليوم | بدون تقطيع مشاهدة منختب مصر و إي سواتيني

يتطلع المنتخب المصرى لحصد النقاط الثلاث من أجل استكمال مشوار التصفيات للصعود لأمم أفريقيا المقبلة بالكاميرون، بعدما فاز بأول 3 نقاط فى الجولة الماضية على النيجر بسداسية نظيفة ببرج العرب، فيما خسر المنتخب من تونس فى الجولة الأولى من التصفيات، وسيلعب الفراعنة مرة أخرى مع سوازيلاند الثلاثاء المقبل خارج الديار فى الجولة الثالثة.





وتقام المباراة اليوم الجمعة، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.





وتبث مباراة مصر وسوازيلاند على قناة beIN SPORTS HD 3، والبث الأرضي للقناة الثانية المصرية وقناة النيل للرياضة أرضيًا.





ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما تغلب 6/0 على النيجر في الجولة الثانية، في حين خسر 0/1 أمام تونس في الجولة الأولى.





وسبق أن لعب منتخب مصر أمام سوازيلاند مباراة وحيدة وكانت ودية العام 2013، وفاز رفاق محمد صلاح 10/0.