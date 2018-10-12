كورة ستار| يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل والسعودية | بث مباشر البرازيل ضد السعودية

تنطلق مباراة البرازيل والسعودية اليوم في الثامنة الا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة التاسعة الا الربع بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت 2 والسعودية الرياضية.





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ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية مع البرازيل في البطولة الرباعية عبر موقع الفجر الرياضي.

أكد خوان أنطونيو بيتزى، المدير الفنى للمنتخب السعودى، أن مواجهة البرازيل غدا الجمعة، فى

الدورة الرباعية التى ينظمها الأخضر، هى خير إعداد لنهائيات كأس أمم آسيا، التى تنظمها الإمارات فى يناير المقبل.

تحدث بيتزى فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، قائلا "الدورة أفضل إعداد لكأس آسيا، وأعد الجماهير ببذل أقصى ما نملك، وأهدافنا فى البطولة واضحة".

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وتابع بيتزى قائلا "جاهزون لمواجهة البرازيل، وهى فرصة لإستفادة لاعبينا من اللعب أمام منتخب كبير، يملك العديد من نجوم العالم، البرازيل قوية للغاية، ولكنها ليست المرة الأولى التى نواجه فيها منتخبات عالمية".

وواصل المدرب، قائلا "مشاركة قطبى كرة القدم، البرازيل والأرجنتين فى البطولة، ستمنحنا عائدا فنيا كبيرا، وستخدمنا فى البطولة آسيا المقبلة".

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بطاقة مباراة البرازيل والسعودية اليوم

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