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عاجل- السعودية| المملكة تجدد تأييدها لجهود نزع السلاح النووي أمام الأمم المتحدة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:08 م
عاجل- السعودية| المملكة تجدد تأييدها لجهود نزع السلاح النووي أمام الأمم المتحدة
السلاح النووي
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جدّدت المملكة العربية السعودية، تأييدها لجهود نزع السلاح النووي دوليًّا وإقليميًّا، وذلك في كلمة نائب المندوب الدئم للمملكة لدى الأمم المتحدة خالد المنزلاوي.

 

وقال المنزلاوي في كلمته، إنه التزامًا من المملكة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتين أساسيتين لسياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم في جميع المجالات، لا سيما في ما يتعلق بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح، إيمانًا منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار.

 

وتايع: "إن بلادي تؤكد أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، والتي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة إلى التوصل بالفعل إلى عالم خالٍ من السلاح النووي، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط".

 

المصدر:- صحيفة عاجل

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