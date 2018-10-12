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عاجل.. مصرع وإصابة 6 في تصادم سيارة ملاكي ونقل في قنا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:08 م
عاجل.. مصرع وإصابة 6 في تصادم سيارة ملاكي ونقل في قنا
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
لقي اليوم الجمعة 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 2 اخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي ب أخرى نقل بالقرب من كمين بركة بمركز نجع حمادي شمال، محافظة قنا.

تلقى مدير امن قنا، اللواء مجدي، القاضي، إخطارا يفيد بمصرع 4 وإصابة 2 اخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل، بالقرب من كمين بركة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تم نقل الجثامين الى مستشفى قنا العام، والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي، العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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