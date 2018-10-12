شاهد مباراة مصر وسوازيلاند (محمد صلاح) | مشاهدة مصر وسوازيلاند اليوم | شاهد مصر (مباشر) | كورة لايف اونلاين | يلا شوت

موعد مباراة مصر وسوازيلاند.. المباراة تُقام فى السابعة مساء اليوم،الجمعة، باستاد السلام في تصفيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون بحضور 15 ألف مُشجع .





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معلومات عن المباراة:

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة بقوة على حجز إحدى بطاقتي التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، ويحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاطٍ بعد جولتين منتخب تونس صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط.





موعد المباراة :

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





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