بوستر فيلم The Mummy يباع بأكثر من مليون دولار

قالت دار "سوذبيز" للمزادات إن ملصقًا نادرًا وأصليًا من فيلم الرعب الكلاسيكي "The Mummy"، الذي لعب فيه دور البطولة الممثل بوريس كارلوف، من المتوقع أن يباع بمبلغ يتجاوز مليون دولار.





ومن المعروف أن الفيلم تم إصداره في عام 1932، وتدور قصته في عام 1921، حيث تكتشف بعثة ميدانية في مصر مومياء الأمير المصري القديم "إيمحوتب" الذي أدين ودفن حيًا على سبيل التضحية، كما وجدت في المقبرة وثيقة "تحوت" القادرة على بعث الموتى للحياة مجددًا.. وذات ليلة، يقرأ أحد أعضاء البعثة الوثيقة بصوت مرتفع، ويفقد رباطة جأشه حين يدرك أنه أعاد الأمير "إيمحوتب" للحياة من جديد.