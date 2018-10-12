على هامش الدورة الـ21 لوزراء الثقافة العرب.. اجتماعات اللجنة الدائمة تبدأ بمناقشة الأوضاع الثقافية

على هامش فعاليات الدورة الواحدة والعشرون لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي والذي تستضيفه القاهرة يومي 14 ، 15 اكتوبر الجاري، بدأت صباح اليوم الجمعة 12 أكتوبر جلسات اللجنة الدائمة للثقافات العربية بحضور ممثلى المملكة الاردنية الهاشمية، الامارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، المملكة العربية السعودية، السودان، العراق، الكويت، اليمن، تونس، جذر القُمر، جيبوتي، سوريا، عُمان، فلسطين، لبنان، ليبيا.





هذا إلى جانب ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالسكو" وترأسها ممثل المملكة المغربية ومقرر اللجنة جمهورية مصر العربية، حيث ناقشوا في البداية الاوضاع الثقافية في الوطن العربي من خلال الدعوة إلى صياغة برامج وأنشطة ثقافية تدعم التعاون بين الدول الأعضاءوتنفيذ سياسات تعرف المقومات الثقافية للبلدان العربية، وتكثيف البرامج الثقافية التي تتصدى للتطرف وتنشر قيم التسامح والحوار.





وانتقلت بعد ذلك لمناقشة الموقف التنفيذي من قرارات الدورة العشرون للمؤتمر والتي عقدت بالجمهورية التونسية عام 2016 واختتمت الجلسات الصباحية بمناقشة الشأن الثقافي العربي من خلال العقد العربي للحق الثقافي، مناقشة برنامج العواصم الثقافية العربية ومشاركة الدول الاعضاء في فعالياتها بما يخدم الثقافة والهوية العربية.



