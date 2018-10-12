الكويت: الناتو العربى قادر على مواجهة تحديات المنطقة





أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن (تحالف الشرق الأوسط)، أو ما يسمى بـ(الناتو) العربي، سيكون قادرا على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى احتياج المنطقة إلى مثل هذه التحالفات فى ظل التحديات التي تواجهها.





وأضاف الجار الله، على هامش الاحتفال الذي أقامته السفارة الأسبانية لدى الكويت الليلة الماضية، بمناسبة العيد الوطني – قائلا "أنا لا أسميه (الناتو العربي)، لكنى أسميه (تحالف الشرق الأوسط)، والذي تمثل فى مقترح قدم من الولايات المتحدة، لإنشاء تحالف فى منطقة الشرق الأوسط على مستويات عديدة، تشمل المجالات الأمنية، والعسكرية، والاقتصادية"، مؤكدا أن التحالف يهدف إلى حماية مصالح الدول الأعضاء فيه، وهى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن.





وحول رؤية البعض بكون التحالف الجديد موجها ضد إيران، قال نائب وزير الخارجية الكويتي، "قد تكون تلك الرؤية خاطئة، أنا أؤكد أن التحالف يهدف إلى مواجهة تحديات عديدة فى المنطقة، وبالتالي ليس الحديث عن إيران فقط، ولكن هناك جملة من التحديات، فى مقدمتها محاربة الإرهاب".





وفيما يتعلق بتناول ملف الأزمة الخليجية خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى الكويت مؤخرا، أوضح الجارالله، أنه من الطبيعي أن تتطرق مثل تلك الزيارات المهمة إلى كل الملفات الساخنة، ومنها الأزمة الخليجية، لافتا إلى أنه تم بحثها خلال الزيارة، وأبدى كل من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان رأيهما فيها وتطلعاتهما بشأنها.



