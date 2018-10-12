ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"الخدمات المالية" يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:45 م
الخدمات المالية يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي
طباعة
نيفين سمير
 
تصدر قطاع " الخدمات المالية " قائمة القطاعات الاكثر استحواذا في البورصة، خلال الأسبوع  الجاري ، بحجم تداول بلغ  552.5 مليون ورقه ماليه بقيمة التداول 2.8 مليار جنيه وتلاه قطاع "  العقارات " بحجم تداول بلغ 158.8 مليون ورقة بقيمة 656.8 مليون جنيه.

وجاء قطاع " الاتصالات " ثالثا بحجم تداول 142.3 مليون  ورقة مالية بقيمة 274.1 مليون جنيه وجاء رابعا قطاع " السياحة والترفيه " بحجم تداول بلغ 37.1مليون ورقة مالية وبقيمة 107.8 مليون جنيه وجاء خامسا قطاع " خدمات ومنتجات صناعية وسيارات  " بحجم تداول 34.7  مليون ورقه ماليه  بقيمة 204.3 مليون جنيه.
المزيد عن: خسائر البورصة المصرية البورصة اليوم البورصة المصرية الأسبوع المنقضي أخبار مصر أخبار الاقتصاد 8 مليون جنيه
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
-
x
17:00
-
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
بلجيكا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
19:45
-
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
-
x
16:30
-
مالاوي
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
مصر
-
x
19:00
-
سوازيلاند
ساحل العاج
-
x
19:00
-
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
-
x
21:45
-
بنين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/12/2018 3:50:12 PM