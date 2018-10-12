"الخدمات المالية" يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:45 منيفين سمير
تصدر قطاع " الخدمات المالية " قائمة القطاعات الاكثر استحواذا في البورصة، خلال الأسبوع الجاري ، بحجم تداول بلغ 552.5 مليون ورقه ماليه بقيمة التداول 2.8 مليار جنيه وتلاه قطاع " العقارات " بحجم تداول بلغ 158.8 مليون ورقة بقيمة 656.8 مليون جنيه.
وجاء قطاع " الاتصالات " ثالثا بحجم تداول 142.3 مليون ورقة مالية بقيمة 274.1 مليون جنيه وجاء رابعا قطاع " السياحة والترفيه " بحجم تداول بلغ 37.1مليون ورقة مالية وبقيمة 107.8 مليون جنيه وجاء خامسا قطاع " خدمات ومنتجات صناعية وسيارات " بحجم تداول 34.7 مليون ورقه ماليه بقيمة 204.3 مليون جنيه.
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