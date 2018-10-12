كول كورة HD بث مباشر.. مباراة مصر وسوازيلاند في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يقدم "الفجر الرياضي"، بث مباشر لمباراة منتخب مصر و سوازيلاند بالجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا والمقرر لها اليوم الجمعة على ملعب السلام الدولي.









موعد البث المباشر لمباراة مصر وسوازيلاند.

ويذاع البث المباشر لمباراة مصر وسوازيلاند فى تمام الساعة السايعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية .





القنوات الناقلة للبث المباشر لمباراة منتخب مصر وسوازيلاند.

يذاع البث المباشر لمباراة مصر وسوازيلاند على قنوات bien sport صاحبة حقوق بث المباريات لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.









وتأتى أهمية مبارة مصر وسوازيلاند اليوم لمنتخب الفراعنة الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة من تصفيات أمم أفريقيا بثلاث نقاط، خلف منتخب تونس متصدر المجموعة بست نقاط فيما يقع منتخب سوازيلاند في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.









تشكيل مباراة مصر وسوازيلاند .

ومن المتوقع أن يخوض الفراعنة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، عمرو طارق، باهر المحمدي، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني، عمرو وردة، علي غزال، محمد صلاح، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.









وحقق الفراعنة الفوز في الجولة الماضية على نظيره النيجر بسداسية دون رد على ملعب برج العرب ليحقق أول فوز في المجموعة التي تضم منتخبي تونس والنيجر.









ويحتل نسور قرطاج المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط ويأتي الفراعنة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

شاهد البث المباشر لمباراة مصر وسوازيلاند فى تصفيات أمم إفريقيا.