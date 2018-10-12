رابط كورة ستار الجولة الثالثة - مباراة منتخب مصر وسوازيلاند | بث مباشر

يحتضن ملعب السلام اليوم الجمعة 12-10-2018 بالقاهرة مباراة منتخب مصر وسوازيلاند، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية، والذي سيقام في الكاميرون بمشاركة أربع وعشرون منتخباً، مطلع يونيو 2019.

ويدخل المنتخب المباراة وبحوزته 3 نقاط جمعها من الخسارة أمام تونس فى الجولة الأولى بهدف نظيف، والفوز على النيجر بسداسية نظيفة فى الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يحضر المباراة نحو 15 ألف متفرج من الجماهير بعد موافقة الجهات الأمنية على طلب اتحاد الكرة لمساندة المنتخب فى المباراة الثانية للجهاز الفنى الجديد.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "BeIN Sports" المشفرة، وبالتحديد قناة "beIN SPORTS HD 1"، مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر بتاريخ 12-10-2018 تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

مصر Vs سوازيلاند

البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 (الأسبوع 3).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : استاد السلام .

المعلق : محمد الكواليني .

موعد المباراة :

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ونطالب متابعي موقع الفجر الرياضي بانتظار البث قبل الموعد المحدد للمباراة في كل الدول، لمشاهدة الاستديو التحليلي والمباراة.