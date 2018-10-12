"المحامين" تنتظر "أم المعارك".. الزيات وحمودة وأبوشقة ضد سامح عاشور
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:39 مشيماء عبد الغني
تشكيل "بلاك بلوك" لمحاربة "النقيب"
فى تكتم شديد شكلت مجموعة من المحامين بنقابتى شمال وجنوب القاهرة، تنظيماً أطلقوا عليه «بلاك بلوك»، بهدف محاربة الفساد فى النقابة، ودعم الوجوه الجديدة فى انتخابات النقابة المزمع إجراؤها العام المقبل، وهو ما يعنى أن التنظيم الجديد يستهدف سامح عاشور، نقيب المحامين ومجلسه.
وحسب مصادر، يحاول مؤسسو التنظيم الجديد استقطاب أعداد أكبر من المحامين فى المحافظات، للتجهيز للمعركة الانتخابية، ولم يتم الكشف حتى الآن، عن الداعمين لهذا التنظيم الجديد، من بين منافسى عاشور. رغم الدورة الحالية تعد الأخيرة له حسب قانون المحاماة الذى يقصر بقاء النقيب على دورتين فقط إلا أن تم الحكم ببطلان الانتخابات فى القضية المرفوعة فى هذا الشأن.
ولا تزال أبعاد المعركة الانتخابية غامضة، خصوصاً أن بعض المقربين من النقيب الحالى يروجون بأنه لا يرغب فى خوض المعركة الانتخابية، رغم أنه يقوم بتحركات تؤكد العكس.
ومن بين الشخصيات المطروحة لمنافسة عاشور عمر هريدى، عضو مجلس النقابة السابق، أحد أعضاء الحزب الوطنى المنحل، والحليف السابق لـ«عاشور»، والذى يقوم حالياً بإعداد كتاب بعنوان «الزيف المبين»، للهجوم على عاشور وكشف أسرار من كواليس النقابة.
ومن بين الأسماء التقليدية المطروحة للمنافسة على منصب النقيب منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، والذى فشل فى الحصول على المنصب رغم حصوله على دعم المحامين المنتمين للجماعات الإسلامية على اختلافها. وفى ذات السياق ألمح المحامى الشهير الدكتور محمد حمودة، إلى عزمه على الترشح، حيث لجأ إلى أسلوب مختلف فى الدعاية لنفسه بين أوساط المحامين بتقديم تشريعات لتحسين أوضاع أعضاء النقابة. ويدعو عدد معارضى عاشور إلى ترشح محمد أبو شقة، نجل المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس النواب للترشح، باعتباره شاباً واعداً يصلح لقيادة النقابة. وطبقاً لمصادر داخل نقابة المحامين فإن قانون المحاماة نص على ضرورة اشتغال المرشح لنقابة المحامين لمدة عشرين عاماً بالمحاماة وهو الأمر الذى لا ينطبق على محمد أبو شقة لأنه لم يعمل بالمحاماة طوال هذه المدة إلا أن الأمر يمكن تغييره حالة موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون المحاماة المقدمة من النائب سليمان وهدان.