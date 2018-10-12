من برلين.. علاء عابد يكشف عن دور البرلمان في تمكين المشاركة السياسية بمصر

استضاف مجلس السفراء العرب في ألمانيا وفد البرلمان العربي، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، في أثناء زيارته إلى برلين على عشاء عمل تم التطرق خلاله لعدد من القضايا محل اهتمام نواب البرلمان.



ودار حوار مُوسع بين السفراء العرب المعتمدين فى ألمانيا ووفد البرلمان العربى تم خلاله بحث سبل تعزيز دور البرلمان العربى والبرلمانات الوطنية فى توطيد العلاقات العربية الألمانية؛ أخذًا فى الاعتبار أهمية البعد الشعبى فى تلك العلاقات؛ والدور الذى يمكن أن يقوم به نواب البرلمان العربى والبرلمانات الوطنية لنقل حقيقة الأوضاع فى المنطقة العربية؛ وما تشهده من أزمات تؤثر على مجمل الأوضاع الأمنية فى الشرق الأوسط وما لذلك من تأثير مباشر على أوروبا.



وفى هذا السياق، قدم النائب علاء عابد رئيس لحنة حقوق الانسان بمجلس النواب عرضًا وافيًا لدور مجلس النواب فى مصر منذ انتخابه وما يقوم بِه من عملية إصلاح شامل لدعم ثقافة حقوق الانسان وتوسيع المشاركة السياسية فى مصر من خلال التشريعات ذلت الصِّلة بِما فى ذلك تلك الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الانسان ومساندة الدور الذى يقوم به، كما تناول دور المجلس الرقابى لمجلس النواب علي أعمال الحكومة.



كما أوضح النائب علاء عابد لمجلس السفراء العرب فى ألمانيا الحجم الهائل للإنجازات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية فى المجالات التجارية والاقتصادية ودور المجلس فى توفير البنية التشريعية المناسبة بما فى ذلك تلك الخاصة بجذب الاستثمارات والتركيز الراهن علي قطاعي التعليم والصحة، كما تناول "عابد" الدور المصري في تسوية الأزمات العربية بالطرق السياسية وفِي محاربة الاٍرهاب نيابة عن العالم العربي بل والعالم بأسره.



وقد كانت حظيت مداخلات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب باهتمام أعضاء مجلس السفراء العرب؛ أخذًا الثقل الاقليمى لمصر ودورها الحيوى فى الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة ودور مجلس النواب الرقابي والتشريعي.